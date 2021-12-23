Волгоградцы могут увидеть елочные игрушки прошлого века. Выставка «Снежная-нежная сказка» в Волгоградском областном краеведческом музее будет открыта 24 декабря.

Как сообщает областной комитет культуры, в экспозиции представлено более 100 ёлочных игрушек XX — XXI веков из фондовой коллекции краеведческого музея. Посетители смогут проследить «эволюцию» советских новогодних игрушек от 30-х годов прошлого столетия до настоящего времени. Многие предметы будут хорошо знакомы тем, кому сейчас чуть за тридцать и тем, чьи родители с детства бережно хранили коробку с игрушками, проложенными ватой и газетами.

Некоторые из представленных игрушек — настоящие раритеты: игрушки из папье-маше довоенных времен, Снегурочка, выпущенная на Сталинградском заводе, первые стеклянные шары и многие другие.

Выставка будет работать до середины января по адресу пр. им. Ленина, 5а.

ИСТОЧНИККомитет культуры Волгоградской области
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