В Волгоградском областном краеведческом музее для жителей и гостей города стартовал новогодний проект «Музейная академия новогодних наук». В рамках проекта каждый день в музее до середины января будут проходить увлекательные новогодние мероприятия и увлекательные экскурсии.

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, посетители смогут узнать о истории празднования Рождества в нашем крае, познакомиться с рождественскими традициями жителей Царицына, увидеть театрализованное представление и принять участие в святочных гаданиях. У гостей музея есть возможность посидеть за настоящим самоваром, самим составить букет «рождественского чая», узнать секретную рецептуру ароматного напитка и получить в подарок старинные рецепты блюд, украшавших рождественский стол в Царицыне.

В рамках проекта в краеведческом музее открылось «Новогоднее креативное пространство», где можно интересно провести время: принять участие в квизе, интеллектуальном лото-викторине и интерактивных программах.

В период новогодних каникул, со 2 по 6 января, с 8 по 9 января 2022 года Волгоградский областной краеведческий музей будут работать с 10:00 до 18:00. 31 декабря 2021 года, 1 и 7 января 2022 г. – выходные дни. Расписание экскурсий доступно на официальном сайте музея.