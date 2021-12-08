Жителей города приглашают на выставку, посвященную Дню Конституции, которая откроется 10 декабря. На выставке «Первая советская конституция» из цикла «Тайны музейных кладовых. История одного экспоната» будет представлен редчайший предмет из фондов музея – уникальное издание российской конституции миниатюрного размера.

Как сообщает региональный комитет культуры, издание первой Конституции РСФСР 1918 года было отпечатано в типографии г. Кинешмы в 1921 г. Уникальность данного экземпляра заключается в том, что её размер – со спичечный коробок. В России подобных изданий сохранилось менее пяти.

Также на выставке будут представлены редкие издания Конституций СССР и Российской Федерации прошлых лет.

Выставка «Первая советская конституция» будет проходить по адресу: пр. имени В.И. Ленина, 5а.