В двадцатых числах декабря в парке «Комсомольский сад» начнет свою работу резиденция зимнего волшебника, которую смогут посетить юные волгоградцы. Торжественное открытие резиденции Деда Мороза состоится 24 декабря в 16:00.

Как сообщают организаторы, в день открытия в парке гостей встретит Дед Мороз со Снегурочкой и вместе с известными сказочными персонажами поиграют с детворой, проведут мастер-классы по сказочному настроению, станцуют и споют всем известные новогодние песни. А в конце представления зажгут свет в оконце резиденции и огни на новогодней ёлке, растущей в парке «Комсомольский сад».

В сказочном домике Резиденции, которая будет работать каждый день с 25 декабря по 16 января, каждого из ребят ждет индивидуальное сказочное поздравление: их встретит Снегурочка, расскажет волшебную историю про чудо, Новый год и подарки. Также маленькие гости смогут прочесть дедушке стихотворение, спеть песенку, и получить сладкий подарок.

Приобрести билет на посещение резиденции Деда Мороза можно с 12:00 до 20:00 каждый день до 16 января. А ещё тут можно будет бесплатно покататься с высоченной горки, которая находится как раз над Резиденцией Деда Мороза и будет работать всю зиму.

Задать вопросы можно по телефону +7 (902) 363-30-83.