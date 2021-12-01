В Волгограде продолжается реконструкция здания кинотеатра «Победа». На данный момент рабочие уже приступили к ремонту зрительного зала, в помещении ведется обустройство полов. Ремонт проводится в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Как сообщает комитет культуры Волгоградской области, к сегодняшнему дню подрядная организация выполнила бетонирование перекрытий зрительного зала и устройство монолитных балок колоннады центрального входа. Продолжаются работы по укреплению стен и несущих конструкций, монтажу прогонов и ферм кровли фойе, реставрации колонн, устройству полов зрительного зала, реставрации наружных стен. Ежедневно на объекте задействована техника и более 30 разнопрофильных специалистов. Ремонт здания планируют завершить в 2023 году.

По проекту внутри обновлённого здания предусмотрены два зрительных зала на 240 и 84 места, а также многофункциональный зал на 100 мест, оснащенные самым современным звуковым и световым оборудованием. Планируется, что именно здесь в будущем разместится и кукольный театр. Также определены помещения для творческого развития детей: театральные студии, мастерские техники речи, изготовления кукол и т.д. Получив первые навыки, дети и подростки смогут практиковаться на малой сцене театра.

Дом детства на базе кинотеатра «Победа» станет частью крупного культурного кластера, в который уже вошли краеведческий музей, цирк, ГДЮЦ, набережная, сквер Пахмутовой, а также пойма реки Царицы с музеем «Россия — моя история», детской железной дорогой и «Кванториумом».