Строительство продолжения Нулевой продольной магистрали стартует с июля 2022 года. Работы будут вестись на участке от Гасителя до ТРК «Акварель». Дорога станет полноценным дублером Первой продольной магистрали в Центральном и Ворошиловском районах города.

На данный момент протяженность Нулевой продольной 3,6 километра от стадиона «Волгоград-Арена» до Речпорта. С 1 декабря в Волгограде началось строительство второй очереди участка Первой продольной магистрали от ТРК «Акварель» до ул. Кирова протяженностью порядка 1,5 километра.

ИСТОЧНИКРИАЦ
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