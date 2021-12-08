В преддверии Нового года в лесничествах Волгоградской области стартовали профилактические рейды, направленные на предотвращение незаконных вырубок хвойных насаждений.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, всего будет проведено около тысячи рейдов. Хвойные насаждения в Волгоградской области расположены на общей площади свыше 70 тысяч га, поэтому в рейдах задействуют более 500 инспекторов лесного хозяйства, сотрудников полиции, органов местного самоуправления и казачества. Проверочные мероприятия продолжатся и в дни новогодних и рождественских каникул: на всех постах ДПС будет организован досмотр автотранспорта на предмет законности перевозимой древесины.

Добавим, незаконная рубка хвойных насаждений наказывается в уголовном порядке – нарушителям грозит не только крупный штраф, но и лишение свободы на срок до двух лет. В прошлом году подобные факты были зафиксированы на территории Калачёвского, Камышинского и Серафимовичского районов Волгоградской области; виновные понесли заслуженное наказание.