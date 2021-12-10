По всему городу уже ведутся праздничные приготовления, устанавливаются арт-объекты и наряжаются ёлки. Главная ёлка будет располагаться в пойме реки Царица, где уже ведется сбор каркаса, который послужит основанием для крепления веток и украшений.

Как сообщает городская администрация, установив металлоконструкцию, специалисты закрепят на нее 1628 веток-лап, после чего приступят к декорированию. Украшением праздничному дереву послужат 450 синих, белых и оранжевых шаров. Верхушку елки увенчает 1,5-метровая золотая макушка в форме звезды. В вечернее время отдыхающие парка смогут увидеть ель, подсвеченную гирляндами из 1,5 тысячи светодиодов. Одновременно рядом с 20-метровой елкой начался монтаж тоннеля в виде цифр «2022».

Другие общественные пространства в центре города также украшают к новому году: в Александровском саду появилось 12-метровое новогоднее дерево, украшенное светодиодами золотистого цвета и красной звездой. В зеленой зоне установили новые арт-объекты – два светящихся «Ангела» в человеческий рост и елочные шары. Ретро-елку поставили на пересечении ул. Комсомольской и проспекта им. Ленина, увешенную игрушками под старину. В сквере им. Пушкина лестницу, ведущую к пойме, украсили арки в виде оленей. В настоящее время здесь завершается монтаж композиций «Камин» и «Подарки». Впервые празднично наряженная ель украсила парк Победы напротив стадиона «Волгоград Арена».

Подготовка к празднику ведется и в других районах города. В настоящее время в Советском районе в парке «Лесогород» специалисты муниципального учреждения установили 9 — метровую елку. На главной площади микрорайона Тулака появились светящиеся арт-объекты. В Ворошиловском районе зимнее дерево по традиции появится в сквере у Казанского собора – специалисты уже начали монтаж основания. На площади Советской рабочие вскоре приступят к украшению уже смонтированной ели. Правый склон поймы реки Царица, где расположен сквер им. А. Пахмутовой украсили снеговики-музыканты.

В Красноармейском районе началось украшение бульвара Энгельса, здесь расположились новогодние арт-объекты — кубики, карета с конем и снеговик.

В Дзержинском районе «засияла» площадь перед культурно-досуговым комплексом «21 век» на пересечении улиц Савкина и Республиканской, где установили шароель. Также вдоль проспекта им. Жукова появились светодиодные фигуры: белые медведи, белка, зайчиха с зайчатами, снеговики-музыканты. А на Самарском разъезде расположились снеговики и елочные игрушки.