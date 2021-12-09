Самым волшебным событием декабря в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького станет традиционный «Онегинский бал».

Как сообщает пресс-служба библиотеки, масштабное событие запланировано на 18 декабря. Бал будет проведен в честь 5-летия Клуба исторических бальных танцев «Онегин». Ежегодно на балах участники клубов демонстрируют такие танцы как полонез, мазурка, полька, венгерка, русский лирический, вальс и фокстрот.

В программе – салонные танцы и танцы свободной композиции XIX–XX вв., бальные игры, дружеские поздравления и подарки юбиляру. Начало мероприятия в 15:00.

Возраст участников: 12+

Контактные телефоны:

По вопросам танцевальной подготовки и участия в бале: 8–961–070–05–56 (Назарова Ольга Валерьевна, зав. Сектором краеведения Информационно-библиографического отдела)

По вопросам аккредитации журналистов: 8–977–101–67–59 (Итюжова Анастасия Алексеевна, специалист по связям с общественностью)