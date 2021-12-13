Волгоградцев приглашают принять участие в голосовании за лучшую новогоднюю елку. Голосование проходит в рамках «Парада ёлок», который организовали в Волгоградской областной библиотеке имени Максима Горького. Все ёлки были изготовлены или украшены сотрудниками библиотеки. Лучшие экземпляры выставлены на первом этаже «Горьковки» на всеобщее обозрение. Голосование продлится до 26 декабря.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, елки были изготовлены с использованием бумаги, пенопласта, старых журналов и полиэтилена. На выставке представлены диско-ёлка украшающая холл, ёлка-загадка рассказывающая о новогодних традициях, а также «бегающая» ёлка, которая самостоятельно может передвигаться с одного этажа библиотеки на другой, создавая праздничную атмосферу.

Горьковка приглашает всех своих друзей на «Парад ёлок»: можно выбрать своего фаворита, а заодно узнать, как можно оригинально украсить собственный дом. Необыкновенные ёлки, созданные из подручных предметов, предлагают альтернативные способы украшения дома. Необязательно покупать искусственную или живую ёлку, чтобы подготовиться к празднику, – можно создать праздничное настроение собственными руками, прекрасно проведя время с семьей.

Двадцать ёлок уже ждут голосов. Проголосовать можно на 1-м этаже в холле библиотеки или по ссылке.