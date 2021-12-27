Жителей и гостей города приглашают посетить выставку живописи и графики Елены Гарабовой «Внутри меня – Вселенная», которая открылась в Волгоградской ОУНБ им. М. Горького. В экспозиции представлены пейзажи, натюрморты и декоративные композиции.

Как сообщает пресс-служба библиотеки, Елена Владимировна Гарабова родилась в 1983 году в Волгограде. Искусство интересовало Елену с раннего детства и в самых разных направлениях: от поэтической деятельности до создания собственной музыкальной группы.

Первое знакомство с живописью состоялось в 2015 году в студии члена Союза художников России Натальи Рухлиной. Именно она открыла начинающему художнику мир живописи и декоративно-прикладного искусства. Первыми работами были натюрморты, выполненные гуашью. Тогда же возникло желание работать с сюжетно-тематической композицией, чтобы в последующем научиться воплощать на холсте свои идеи и замыслы. Затем Елена освоила технику горячего и холодного батика, но поняла, что холст и кисти она любит чуть больше.

Выставка будет экспонироваться до 23 января 2022 года в Выставочном зале 4-го этажа в режиме работы Библиотеки по адресу: ул. Мира, 15.

Вход свободный

Возрастные ограничения: 6+