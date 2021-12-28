Урожай озимых культур на 2022 год занял рекордные площади волгоградских полей. Осенью аграрии засеяли поля общей площадью 1,66 млн га — максимальный объем за всю историю региона. Напомним, под урожай 2021 года озимый клин составлял 1,63 млн га.

Как сообщает областная администрация, самую большую площадь отвели под посевы озимой пшеницы — 1,59 млн га, рожь заняла 54,4 тыс га, остальное распределено между озимыми тритикале, ячменем и рыжиком. Пока специалисты оценивают состояние посевов как хорошее.

Кроме того, осенью сельхозпроизводители заблаговременно подготовили почву под весенний сев на площади в 2,4 млн га, в том числе под чистый пар — 1,2 млн га. Это позволит накопить и сохранить влагу в полях, улучшить питательный режим почвы, бороться с сорняками и вредителями. Своевременно проведенные работы уменьшают напряжённость весенней кампании, повышают качество предпосевной обработки.