В ближайшее воскресенье волгоградцев приглашают принять участие в мастер-классах и соревнованиях по скандинавской ходьбе. Проводить мероприятие будут специально обученные люди.

Как сообщает РИАЦ, 19 декабря в Центральном парке культуры и отдыха, около «Снежных горок», пройдут мастер-классы и соревнования по Северной (её еще называют скандинавской) ходьбе. Принять участие в мероприятиях могут люди в возрасте от 18 до 59 лет. Инвентарь выдаётся на месте.

Призеры соревнований в личном зачёте будут награждены кубками! А призеры турнира в командном зачёте получат медали и грамоты! Кроме того все победители получат подарочные сертификаты от Центрального парка культуры и отдыха на посещение аттракционов и бесплатную фотосессию в костюме символа года.

Регистрация – 19 декабря с 13:00

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