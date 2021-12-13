Ещё одним местом для зимних развлечений станет ЦПКиО. Тут планируют открыть снежные горки и ледовый каток. Горки для катания на ледянках и ватрушках будут открыты уже в ближайшее время, каток зальют чуть позже.

Как сообщает РИАЦ, снег для горок будет вырабатываться снегогенераторами, до тех пор пока не выпадет настоящий. Горки будут протяженностью в 70 метров. А с понижением температуры на месте водоема оборудуют каток.

В 2022 году ООО «Парк» продолжит развитие территории. В планах высадить еще 600 деревьев. Будет дополнена и развлекательная инфраструктура — компания собирается оборудовать водную зону с водопадом, установить экстремальные аттракционы и сделать теневые навесы со спрей-зоной.

Обновление ЦПКиО реализуется в рамках муниципально-частного партнерства, при этом парк остается в муниципальной собственности. Вход в него свободный для всех желающих.