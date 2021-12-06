Регион закупил первую партию из более чем 13 тысяч экземпляров новых книг разных издательств. Сейчас книги проходят сортировку в главной библиотеке региона, после они будут расформированы по библиотекам. На обновление книжных фондов библиотек планируют направить более 13 с половиной миллионов рублей.

Как сообщает региональный комитет культуры, новые книги поступают в распоряжение координатора книжных фондов библиотек всех муниципальных районов региона – Волгоградскую областную универсальную научную библиотеку имени Максима Горького, откуда потом уже «поедут» в районы области. В главную библиотеку региона уже пришли книги от издательств «ЭКСМО», «Мелик-Пашаев» и «Вече», на очереди – книги от издательств «АСТ», «РОСМЭН», «Азбука», «Молодая гвардия», «Аквилегия», «Профессия», «Проспект» и «Детская литература».

Модернизация книжных фондов проходит в рамках реализации Стратегии развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, предусматривающей федеральное финансирование. В этом году на комплектование новыми книгами Волгоградская область получила более 11,6 млн. рублей из федерального бюджета при софинансировании из бюджета региона порядка 1,89 млн. рублей. Общая сумма составляет 13505200 рублей.

Поставке новых книг предшествовал детальный анализ потребностей библиотек региона, определение критериев комплектования и жанрового многообразия с учетом количества пользователей библиотек на местах.

Специалисты ВОУНБ им. М. Горького уже приступили к сортировке новых книжных поступлений и комплектованию партий для отправки в муниципальные библиотеки Волгоградской области.

Отметим, приблизительно десятая часть всех поступивших новых книг пополнят фонды самой Библиотеки имени Горького. Как художественные, так и научно-популярные, образовательные и другие издания в скором времени станут доступными посетителям главной библиотеки региона.

Работа по обновлению книжных фондов библиотек всех муниципальных образований Волгоградской области является долгосрочной. Специалисты ВОУНБ им. М. Горького продолжат работу по изучению читательского спроса обязательно с учетом интересов потребителей литературы для детей и юношества, художественной литературы, научно-популярной, специализированной и профессиональной литературы.