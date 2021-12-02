Специалисты уже определили план по обработке лесов от вредителей на следующий год. Запланировано, что в шести лесничествах региона обработают площади около 4000 га.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, самые большие площади, которые нуждаются в обработке, находятся в Калачёвском районе. Хвойные насаждения, расположенные на территории этого лесничества, нуждаются в подавлении численности такого вредителя, как красноголовый пилильщик-ткач. Для борьбы с ним будут использованы авиационный и наземный способ обработки (применением генератора аэрозольной регулируемой дисперсности). На территории других лесничеств, где подлежащие обработке от насекомых площади незначительны, планируется использовать либо авиацию, либо ГАРД.

Отметим, опыт проведенных в предшествующие годы мероприятий по ликвидации массовых очагов распространения опасных вредителей, болезней и инфекций лесных массивов, показывает эффективность применяемых методов. После проведения обработки значительно повышается устойчивость насаждений к внешним факторам, улучшаются защитные функции растений, увеличивается прирост древостоя.