В следующем году в регионе работами по благоустройству будут охвачены более 70 общественных и внутридворовых пространств в 19 городах области. Работы будут проводиться в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

По данным областной администрации, в 2022 году планируется благоустройство 64 общественных и восьми внутридворовых зон – средства в размере 702,4 млн рублей предусмотрены. В девяти городах пространства для преобразования традиционно выбрали жители в ходе рейтингового голосования на общероссийской платформе 34.gorodsreda.ru.

Так, в Волгограде новую жизнь получат 14 территорий; в Волжском – 8; в Николаевске – 9; в Камышине, Михайловке, Фролово, Урюпинске, Краснослободске – по 4; в Жирновске, Новоаннинском и Ленинске – по три; в Калаче-на-Дону, Котельниково, Суровикино, Палласовке – по два. В Петров Вале, Котово, Серафимовиче, Дубовке будет реализовано по одному проекту. Со списком можно ознакомиться по ссылке.