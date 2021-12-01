В регионе за численностью краснокнижного сайгака хотят наблюдать с воздуха. Вопрос применения беспилотных летательных аппаратов при учете редких животных был рассмотрен специалистами в рамках заседания секции по сохранению и восстановлению сайгака Рабочей группы, созданной при Минприроды России.

Как сообщает комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, с 2019 года сотрудники комитета входят в состав секции экспертов по сохранению и восстановлению сайгака Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в Российской Федерации. Вместе с коллегами из степных регионов России, являющимися традиционными местами обитания редкой антилопы, специалисты рассмотрели проект Методических рекомендаций по проведению авиаучета сайгака с использованием беспилотников. По итогам обсуждения документ решено доработать.

Учитывая, что на территорию Волгоградской области сайгаки заходят с приграничных с Казахстаном районов, миграции животных наблюдают сотрудники природного парка «Эльтонский».

С 2018 года специалисты подведомственного облкомприроды учреждения во взаимодействии с учеными Волгоградского государственного университета ведут мониторинг редкого вида из подсемейства реликтовых антилоп. В течение полевого сезона в этом году было совершено 3 мониторинговых экспедиционных выезда. Общая протяженность маршрута составила более трех тысяч км. При обследовании территории Заволжья особое внимание уделялось маршрутам по полевым дорогам в районах озер Эльтон и Булухта и в приграничной с Казахстаном полосе, а также на северо-восточной окраине Волгоградской области, в пределах Палласовского и Старополтавского районов в период откорма молодняка. Кстати, во время сходов с жителями, бесед со школьниками, туристами и гостями природного парка экологи призывают не беспокоить этих пугливых животных и сообщать о фактах встречи с сайгаками.

Добавим, как вид, находящийся под угрозой исчезновения, сайгак охраняется различными международными конвенциями, а также Красными книгами большинства степных регионов, включая Волгоградскую область, и Российской Федерации. Кстати, в рамках действующего соглашения между Облкомприроды и профильной инспекцией республики Казахстан специалисты обмениваются оперативной информацией о перемещении сайгаков по территории Волгоградской области с целью предотвращения фактов браконьерства и сохранения представителей вида, находящегося под охраной государства. Министерство природных ресурсов Российской Федерации включило сайгака в список 11 видов крупных животных, приоритетных для сохранения.