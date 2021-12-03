Специалисты приступили к подготовительным работам по строительству продолжения автодороги, которая соединит улицу М. Загорулько с улицей Кирова. Работы ведет муниципальное предприятие «ДСЭР Советского района», ставшее победителем электронного аукциона. Во время подготовительных работ специалистам предстоит произвести вертикальную планировку территории для последующего формирования уровня будущей трассы. Строительство объекта дорожной инфраструктуры организовано в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает городская администрация, объект должен быть возведен за 19 месяцев. За это время подрядной организации предстоит провести вынос и переустройство более 20 линий коммуникаций – газопроводов, водопроводов, сетей связи, электроснабжения, а также проложить систему ливневой канализации, сформировать основание и уложить дорожное полотно. Кроме того, проектом строительства предусматривается обустройство тротуаров вдоль проезда, новой линии наружного освещения, съездов, примыканий и иной инфраструктуры. На завершающем этапе вдоль всей дороги будет выполнена рекультивация территории с укладкой газона.

Сейчас строители приступили к работам на первом 700-метровом участке. С применением тяжелой дорожно-строительной техники ведется расчистка территории. Для обеспечения безопасности на время производства работ приостановлено движение через технологический прокол под железнодорожными путями. Доступ к производственным и офисным площадкам, расположенным за железнодорожным полотном, обеспечивает дорога по улице Слесарной. В ближайшее время дорожные службы проведут профилировку существующего проезда с укреплением полотна. Также муниципалитет включил ул. Слесарную в перечень объектов, которые планируются комплексно восстановить в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году.