Постоянная экспозиция музея-заповедника «Старая Сарепта» расширяется, раскрывая подробности истории экономического, духовного, научного и культурного центра Юга России XVIII — XIX веков. 16 декабря музей презентует для своих посетителей новую постоянную выставку «Хлебопекарное и мукомольное производство в Сарепте».

По данным регионального комитета культуры, на новой выставке посетители узнают об истории развития одного из главных производств Сарепты. На экспозиции будут представлены макеты водяной и ветряной мельницы, наглядно демонстрирующие принцип работы мукомольных производств прошлого. Редкие и уникальные экспонаты, такие как баланка и старинные весы – безмен, позволят больше узнать о трудовых буднях мельника.

Взор любого посетителя притянет к себе аппетитный каравай, только что вынутый из немецкой печки, и рабочий стол пекаря со старинными формами для пряников, с резными скалками и традиционными вафельницами. Впервые для гостей музея на выставке будет раскрыт полный оригинальный рецепт сарептских пряников с нардеком, признанных в этом году лучшим туристическим сувениром и получивших гран-при на финале одноименного конкурса в Уфе в марте текущего года.

Каждый посетитель также сможет заглянуть в старинную кондитерскую лавку, которая поразит воображением широтой представленного там ассортимента.