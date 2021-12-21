В регионе с 1 января будет уменьшена плата за вывоз мусора. Решение о снижении тарифа было принято комитетом тарифного регулирования Волгоградской области. Теперь волгоградцы будут платить за услугу по обращению с ТКО на 6,5% меньше.

Как сообщает РИАЦ, на заседании коллегии комитета тарифного регулирования Волгоградской области установлен единый предельный тариф для всех потребителей Волгоградской области: с 1 января 2022 года он составит 457,81 руб./куб.м.

Тариф на второе полугодие 2022 года останется без изменений. Таким образом, ежемесячный платёж для городского жителя составит 94,31 рубля, для проживающих в сельской местности – 81,95 рубля.

На заседании коллегии были определены тарифы на электрическую энергию. В первом полугодии 2022-го они останутся неизменными. С 1 июля 2022 года плата изменится на 4,87%: тариф составит 4,95 руб./кВт.ч. с НДС. При этом для жителей городов, сельских поселений и СНТ, пользующихся стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, эксперты применили понижающий коэффициент. Тарифы для этих категорий составят: на 1-е полугодие 2022 года — 3,31руб./кВт.ч. (с НДС); на 2-е полугодие 2022 года — 3,47руб./кВт.ч. (с НДС). То есть рост составит 4,83%.

Все тарифные изменения проходят обязательную общественную оценку и экспертизу; предельный индекс соответствует уровню инфляции и не превышает рекомендованный федеральным центром. Жители могут рассчитывать на поддержку при оплате услуг ЖКХ. В случае если эти расходы превышают 22% от совокупного дохода семьи, гражданин имеет право обратиться в органы социальной защиты населения для получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.