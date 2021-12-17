Заработная плата на заводе «Красный Октябрь» с 1 января 2022 года будет увеличена на 20%. Решение по индексации окладов рабочим было принять руководством предприятия.

По словам управляющего директора «Красного Октября» Константина Волкова: «Индексация окладной части – необходимая на сегодня мера. В нынешних условиях роста инфляции и регулярного подорожания товаров и услуг увеличение заработной платы – логичное и необходимое мероприятие. Мы заинтересованы в том, чтобы на предприятии работали квалифицированные специалисты и получали достойное вознаграждение. Для тех, кто готов зарабатывать больше, на заводе есть возможность совмещения должностей. Еще один способ увеличения дохода – повышение квалификации и разряда. За это на предприятии предусмотрена доплата. Сейчас идет набор специалистов – в наших планах принять на работу порядка 300 человек. Уверен, повышение заработной платы станет еще одним аргументом в пользу того, чтобы прийти работать на «Красный Октябрь»».

Стоит отметить, что средняя зарплата рабочих на «Красном Октябре» за ноябрь текущего года составила 43 500 рублей. Выплата состоит из окладной части, компенсационных выплат (надбавка за непрерывный стаж работы на предприятии работника; доплата работающим на тяжелых работах, работах с вредными или опасными и иными условиями труда; другие выплаты, установленные в соответствии с требованиями ТК и локальных нормативных актов) и премии (выплачивается за выполнение производственных показателей и обеспечение надлежащего качества продукции). Вместе с индексацией оклада вырастут и компенсационные выплаты, зависящие от оклада.

Напомним, что «Красный Октябрь» — предприятие непрерывного цикла, которое стабильно работает в условиях ограничений, связанных с пандемией. На заводе идет набор сотрудников. Для тех, кто не имеет опыта работы, организована группа по обучению специальности «Машинист мостового крана». Обучение ведется за счет предприятия, а всем ученикам выплачивается стипендия. Также завод активно сотрудничает с профильными вузами и ссузами региона, оказывая студентам содействие в последующем трудоустройстве. Сегодня на предприятии трудится 3300 человек. В планах завода увеличить численность предприятия еще за счет приема специалистов рабочий профессий. Трудовые отношения на заводе регулируются, в том числе, коллективным договором, соблюдение условий которого обеспечивает не только работник и работодатель, но и профсоюзный комитет.