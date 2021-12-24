Уже в ближайшую субботу на улицы города выйдут аниматоры, переодетые в мультяшных героев популярного мультфильма «Смешарики» и северных оленей, которые будут поздравлять всех с наступающим.

Как сообщает РИАЦ, работать аниматоры будут на остановках общественного транспорта, а также в городских парках «Семейный» и «Лесогород», сквере Саши Филиппова, перед центром культуры и досуга «Авангард» и парке Аттракционов.

Кроме того, поднимать горожанам настроение молодёжные центры будут с помощью онлайн-трансляций, концертов и спектаклей.