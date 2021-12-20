В Волгоградской городской думе рассматривается вопрос о повышении тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Если решение будет принято, то уже с 1 января плата за билет будет увеличена.

Как сообщает РИАЦ, для пассажиров, осуществляющих оплату проезда банковской картой, стоимость с 1 января предполагается увеличить также на 3 рубля (с 25 до 28 руб.). Для тех, кто оплачивает проезд наличными деньгами, — на 5 рублей (с 25 до 30 руб.)

— Даже после введения изменений стоимость проезда на муниципальных маршрутах общественного транспорта в Волгограде останется одной из самых низких, — заявил, комментируя рассматриваемый проект, первый заместитель председателя Волгоградской городской думы Дмитрий Дильман. — Так, например, в Казани, Самаре и Нижнем Новгороде стоимость проезда в общественном транспорте уже сейчас составляет от 27 до 35 рублей в зависимости от типа оплаты. В Саратове тарифы выросли несколько лет назад до 23 рублей за поездку, в Астрахани в текущем году стоимость проезда на муниципальных маршрутах поднялась до 30 рублей. В Ростове-на Дону стоимость проезда в электротранспорте уже сегодня равна 23 рублям, а в автобусах – 29 рублям при безналичной оплате и 32 рублям за наличный расчет.