Волгоградцев приглашают к участию в конкурсе на лучшее украшение для новогодней ели, который проводится на пригородном вокзале станции Волгоград-1.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, до 28 декабря 2021 года сотрудники АО «Волгоградтранспригород» проводят конкурс на лучшее украшение для новогодней ели, установленной на пригородном железнодорожном вокзале станции Волгоград-1. Для участия в конкурсе необходимо самостоятельно изготовить ёлочную игрушку, передать её в пригородную билетную кассу на ст. Волгоград-1 и указать свои контактные данные для обратной связи.

По итогам конкурса будут отобраны три лучшие игрушки, авторы которых получат призы от организаторов. В преддверии Нового года все конкурсные работы украсят праздничное дерево, установленное в зале ожидания пригородного вокзала.