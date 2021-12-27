К концу лета 2021 года стало ясно, что крымская жилая недвижимость вышла на первые позиции в рейтинге российских регионов по положительной динамике цен. Такая тенденция, как и рост спроса на жилье в Крыму, в частности, в Саки (см. на https://saki.etagi.com/realty/) и в других населенных пунктах на побережье, наблюдались даже осенью и в начале зимы, когда по объективным причинам количество туристов резко сокращается.

Интересно, что в Сочи прямо противоположная картина, и объем продаж квартир и частных домов там сократился. По мнению экспертов, эта тенденция связана с реализацией объектов в обход закона о долевом строительстве. В результате многие желающие сделать инвестицию в курортную недвижимость, стали рассматривать в качестве альтернативы аналогичные предложения в Крыму и покупать квартиры на полуострове. Спрос стал настолько высоким, что на рынке появились практически фантастические предложения: за 1,5 мил. рублей стали предлагаться гаражи на популярных курортах, кое-как переделанные в жилье. Параллельно вырос и спрос на услуги риелторов (52%).

Прогнозы

Аналитики отмечают, что тенденция роста цен не может продолжаться долго, и в ближайшее время динамика замедлится. Эксперты уверены, что жилье в новостройках будет дорожать не только в Крыму, но и по России в целом. Однако этот рост существенно замедлится, за исключением столицы, Санкт-Петербурга и, вероятно, Сочи. Для Крыма картина выглядит таким образом: рост на первичном рынке составит 10 % в годовых, если не произойдет ничего из ряда вон. Осторожность оценок вполне объяснима. Ведь в конце 2020 года прогноз по Крыму составлял +15%, тогда как на самом деле он достиг 30-40%. Что касается «вторичного» жилья, то картина совсем другая. На него не распространяются, и вряд ли будут распространяться государственная поддержка и льготы на оформление ипотеки, поэтому продать свою квартиру или дом удасться лишь тем, кто снижает цену. Это хорошая новость, для желающих купить жилье на курорте и рассматривающих предложения на вторичном рынке. У них есть отличный шанс приобрести квартиру или дом по сниженной цене (на 2-5%). В окрестностях Симферополя средняя стоимость дома площадью 85-90 кв. м с участком составляет примерно 6-6,5 млн. рублей, а цены на 1-комнатные «хрущевки» ‒ 4 млн. рублей.