С начала года регион провел обновление сельскохозяйственной техники на общую сумму более 10 млрд рублей. На эту сумму было закуплено порядка двух тысяч единиц новой высокоэффективной техники.

Как сообщает областная администрация, всего же за последние восемь лет было приобретено свыше 16 тысяч единиц сельхозтехники. В результате парк комбайнов и тракторов в регионе значительно обновился: доля машин моложе 10 лет соответствует среднероссийскому уровню. В 2014 году аграрии приобрели новой техники на 2,5 млрд рублей — к 2021 году показатель вырос в 4 раза.

Обновление парка сельхозмашин позволяет увеличивать объем и качество выпускаемой продукции: прибавка составляет не менее 2-3 центнеров с гектара. Хороший урожай в свою очередь позволяет аграриям направлять часть прибыли на дальнейшую модернизацию хозяйств.