Региональные промышленные предприятия увеличили выпуск импортозамещающей продукции. За девять месяцев текущего года предприятия отгрузили продукции на 57 млрд рублей, по отношению к аналогичному периоду 2020-го рост составил 18%. На данный момент импортозамещающую продукцию выпускают 64 предприятия региона, которые производят 86 наименований импортозамещающих товаров.

Как сообщает комитет промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, лидером по объему отгруженной импортозамещающей продукции являются химические и металлургические предприятия, их доля соответственно составляет 53% и 30% от всего объема, произведенного в январе-сентябре.

Так, на 39% по отношению к отчетному периоду 2020 года выросло производство автохимии и средств для клининга, на 22% — многослойной пленки на основе полиамида, на 10% — гидроксида магния синтетического. Кроме того, более чем в 2 раза увеличился выпуск вытянутой полиэфирной технической нити и нити для производства кордной ткани, на 92% нарастили объем проката с защитными покрытиями, на 22% — обожженных анодов. Производство хлопчатобумажных тканей выросло более чем на 20%, выпуск плитки и других керамических изделий увеличился более чем на 30%.

Развитие промышленности, освоение новых, востребованных рынком видов продукции является одной из приоритетных задач волгоградского региона. Так, участию в программе импортозамещения способствует модернизация индустриальных площадок, которая дает предприятиям новые возможности. В 2021 году в регионе реализуются 18 инвестпроектов по техническому переоснащению действующих и созданию новых производств общим объемом порядка 46 млрд рублей.

Добавим, всего с 2015 года, когда регион включился в программу импортозамещения, предприятиями Волгоградской области отгружено импортозамещающей продукции на сумму около 360 млрд рублей.