Если вы решили устанавливать дома не искусственную елку и потом думаете куда же девать отслужившее деревце, то вот вам решение. ТРЦ «Акварель» вновь запускает экологическую акцию по приему елок на переработку. Деревца начнут принимать уже со 2 января 2022 года.

Как сообщает пресс-служба торгового центра, со 2 января по 1 марта 2022 года на парковке ТРЦ «Акварель» будет размещён специальный контейнер для сбора новогодних деревьев. Это совершенно бесплатно. После переработки елки становятся щепой, которая отправляется в приют для бездомных животных где становится подстилкой в вольерах.

Важно: сдавать деревья на переработку нужно без украшений, мишуры и упаковочных материалов.

Где: пр-кт Университетский, 107, парковка К (рядом с кольцом «Добро пожаловать»).

Время работы: 2 января — 1 марта 2022 г. с 06:00 до 24:00.