Волгоградский планетарий представляет своим маленьким посетителям вторую историю про сказочного персонажа Хрумка. В преддверии Нового года в планетарии будут проходить показы полнокупольного мультфильма «Приключения Хрумки в зимнем лесу».

Как сообщает пресс-служба планетария, мультфильм перенесет зрителей в сказочную атмосферу Нового Года. По сценарию мультфильма лунный луч разбудил малыша Хрумку, и его удивлённому взору открылся сказочный лес, когда пушистые хлопья снега укрывают деревья, а над ними в ночной тишине зажигаются яркие звёзды и полярное сияние. И тогда наступает время для волшебной сказки.

Показы будут проходить каждую субботу декабря в 12:00.

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