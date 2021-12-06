В текущем году в регионе вернули в оборот еще 58 тыс. га ранее неиспользуемых пахотных земель. Всего начиная с 2014 года в регионе увеличили обрабатываемый клин на 470 тыс. га.

Как сообщает областная администрация, регион находится в десятке лучших регионов России по величине прибавленных сельхозугодий. Так, в 2020 году план по вводу в оборот земель сельхозназначения перевыполнен регионом на 247%. Из более одного миллиона гектаров целины, освоенной в регионах России, самый большой клин был возделан именно в Волгоградской области — 112 тыс. га.

Добавим, в мае 2021 года Правительство РФ утвердило госпрограмму вовлечения неиспользуемых сельхозземель в оборот и развития мелиоративного комплекса, которая стартует в 2022 году. Она рассчитана на 10 лет, по ее итогам в стране намерены ввести в оборот более 13 млн га пригодной для возделывания земли. На реализацию программы из федерального бюджета планируют направить более 530 млрд рублей.