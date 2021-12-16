Начиная с 15 декабря изменится расписание волгоградской городской электрички Шпалопропитка – Аэропорт. Согласно новому расписанию электричка будет отправляться позже обычного.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на Приволжскую ЖД, с 15 декабря по техническим причинам изменится расписание волгоградской городской электрички № 6708/6707 Шпалопропитка – Аэропорт. Она будет отправляться со станции Шпалопропитка ежедневно в 14:09 (на 8 минут позже), прибывать на о. п. Аэропорт в 15:29 (на 8 минут позже).

Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.