В связи с ремонтными работами будет временно изменено расписание некоторых пригородных поездов.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, 4 и 5 декабря на перегоне Тингута – Абганерово Волгоградского региона ПривЖД будут проводиться ремонтные работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В связи с этим из расписания будут выведены следующие пригородные поезда:

— № 6211 Волгоград-1 – Котельниково отправлением со ст. Волгоград-1 4 декабря в 18:11;

— № 6212 Котельниково – Волгоград-1 отправлением со ст. Котельниково 5 декабря в 3:58.

В указанные даты будут организованы специальные рейсы автобуса № 846Э, курсирующего между Волгоградом и Котельниково.

Железнодорожники просят пассажиров с пониманием отнестись к ремонтно-путевым работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов.