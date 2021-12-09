Волгоградцы могут отправить письмо Деду Морозу на главном ЖД вокзале города. Написать и отправить письмо главному зимнему волшебнику можно будет до 24 декабря.

Как сообщает пресс-служба Приволжской ЖД, акцию организовали специалисты пригородной пассажирской компании АО «Волгоградтранспригород», которые подготовили специальные бланки, карандаши, праздничные стикеры, а также установили красочный почтовый ящик.

Все письма, собранные до 24 декабря, будут упакованы в конверты и отправлены в резиденцию Деда Мороза в Великий Устюг.

Мероприятие проводится с соблюдением актуальных требований Роспотребнадзора.