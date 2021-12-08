На внутренних водных путях региона закрывается навигация. Распоряжение о закрытие навигации на внутренних водных путях на территории Волгоградской области вступило в силу 5 декабря 2021 года.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, использование водных объектов для плавания маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных – после спада паводковых вод до ледостава с введением ограничений в соответствии с Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах на территории Волгоградской области, утвержденными Постановлением Главы Администрации Волгоградской области от 11 апреля 2006 г. № 409.