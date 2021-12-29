С новогодними поздравлениями на улицы Центрального и Ворошиловского районов вышли сказочные герои. Аниматоры переодетые в сказочных персонажей поздравляют жителей и гостей города с наступающим Новым годом, угощают сладостями малышей.

Как сообщает городская администрация, артисты муниципального учреждения «ДК Ворошиловского района» в костюмах Избушки с Бабой Ягой, Ученого Кота, Серого Волка и Снеговика Олафа можно будет увидеть на улицах и парках Центрального и Ворошиловского района, горожан ждут веселое новогоднее мини-представление, интерактивные игры и, конечно же, угощение за рассказанное новогоднее стихотворение.

Ранее в Волгограде начала работать передвижная музыкальная резиденция Деда Мороза: артисты МУК «Волгоградконцерт» в костюмах новогоднего волшебника и Снегурочки, а также символа наступающего года – Тигра, перемещаются на стилизованном под сани автомобиле по улицам города и поздравляют жителей с наступающими праздниками. Начала свой новогодний марафон и команда «Снежного десанта» – артисты муниципальных учреждений в образе сказочных пушистых Фьёков. Белоснежных Снежков можно встретить в городских парках и скверах, у крупных торгово-развлекательных центров. На остановочных площадках пассажиров общественного транспорта ждут поздравления от Северных Оленей.