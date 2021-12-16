В Волгограде приступили к возведению многоуровневой транспортной развязки над железнодорожным переездом в районе волгоградского посёлка Водстрой на 3-й Продольной магистрали. Работы планируют завершить в конце 2023 года.

Как сообщает областная администрация, на данный момент специалисты ведут работы по устройству свайного поля фундаментов опор путепровода, технологических проездов и площадок. В работах задействовано 14 единиц специальной дорожно-строительной техники и более 25 разнопрофильных специалистов, включая инженерный состав.

Напомним, переезд между станциями «Древний Вал — Орловка» на протяжении многих лет является одним из самых загруженных на территории Волгоградской области: интенсивность движения на данном участке составляет более 35 тысяч автомобилей в сутки, а в период отпусков доходит до 50 тысяч единиц. Высокая плотность транспортного потока и наличия железнодорожного переезда в одном уровне приводит к серьёзным заторам. Для разгрузки движения на этом участке 3-й Продольной был разработан проект строительства новой многоуровневой развязки, а также расширения автодороги с двух до четырех полос на отрезке в 3,2 км – работы включены в региональную программу «Развитие транспортной системы Волгоградской области».