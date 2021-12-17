Мастер-класс по изготовлению новогодней открытки состоится в музее-панораме «Сталинградская битва» 18 декабря. Это будет последний творческий мастер-класс в уходящим году.

По данным пресс-службы музея, в преддверии самого волшебного праздника года все желающие смогут не только нарисовать тематическую открытку, но и узнать об истории и традициях празднования Нового года, в том числе в период Великой Отечественной войны. Ребята увидят открытки разных времён и получат заряд новогоднего настроения.

Сбор в вестибюле музея-панорамы в 12.50, начало в 13:00.

Возрастное ограничение 10+. Стоимость 100 рублей.

Продолжительность мастер-класса 1 час 30 мин. Количество мест ограничено.

Необходима предварительная запись по телефону: 55-00-83.

Напоминаем, что посетители, не достигшие возраста 18 лет, допускаются в музей только при наличии у них средств индивидуальной защиты (масок и/ или респираторов). Остальные посетители должны иметь двухмерный штриховой код (QR- код), подтверждающий факт их вакцинации против новой коронавирусной инфекции или перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией. Основанием для допуска также считается выданный в бумажной форме или в виде двухмерного штрихового кода (QR-кода) отрицательный результат ПЦР- исследования на выявление новой коронавирусной инфекции, выполненный за сутки до посещения музея.