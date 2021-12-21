У волгоградцев есть возможность посмотреть как выглядел «Довоенный универмаг». Тематическую выставку, подготовленную сотрудниками Музея-заповедника «Сталинградская битва» при поддержке Волгоградского регионального отделения Российского военно-исторического общества, открывает музей «Память».

Как сообщает региональный комитет культуры, проект раскрывает историю Сталинградского универмага в период 1936-1941 годов. Сегодня это здание известно как место пленения фельдмаршала Паулюса и штаба 6-й армии вермахта. Однако немногие знают, что в довоенные годы он был одним из шести лучших универмагов СССР и являлся показательным. Выставка дает представление о проектировавших здание универмага архитекторах, его строительстве, многолюдной церемонии открытия и успешной довоенной работе.

В экспозиции представлены воссозданные с максимальной точностью витрины, касса и торговые отделы универмага, а также образцы продававшихся в нем товаров: одежды, обуви, предметов быта и детских игрушек конца 30-х начала 40-х годов. Посетители смогут ознакомиться с уникальными документами, фотографиями, номерами довоенных газет.

Выставочный проект включает в себя более 100 экспонатов из фондов Музея-заповедника «Сталинградская битва», Государственного архива Волгоградской области, Волгоградской областной универсальной научной библиотеки имени Максима Горького и частных коллекций. Открытие экспозиции 24 декабря 2021 года.