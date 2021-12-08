Волгоградцев приглашают на выставку испанских художников Франсиско Гойи и Пабло Пикассо «Песок и кровь», которая вскоре откроется в выставочном зале Волгоградского музея изобразительных искусств имени Ильи Машкова. На выставке будут представлены произведения, посвящённые испанской традиции – искусству корриды.

По данным регионального комитета культуры, в экспозиции более 130 офортов и литографий Франсиско Гойи и Пабло Пикассо – двух ярких сыновей своей родины, навеки обрученных с ее историей, культурой и традициями. Работы в основном навеяны опытом собственных переживаний и эмоций, творческим вдохновением от событий, свидетелями которых они были.

Франсиско Гойя и Пабло Пикассо занимают особое место в искусстве и как великие художники, и как великие знатоки истории и мира корриды.

Выставку «Песок и кровь» можно будет увидеть с 24 декабря 2021 года по 20 февраля 2022 года в выставочном зале Музея Машкова по адресу: Чуйкова, 37.