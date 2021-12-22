В рамках масштабного проекта «Нержавеющая река» металлурги Волжского трубного завода освоили выпуск непрерывнолитой заготовки квадратного сечения из нержавеющей стали.

Как сообщает областная администрация, коллектив Волжского трубного завода, входящего в ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК), стал выпускать непрерывнолитые заготовки квадратного сечения 360×360 мм из нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т — первая партия объемом 137 тонн была произведена в декабре в электросталеплавильном цехе. Продукция применяется для изготовления сортового проката, в том числе предназначенного для атомной промышленности.

На предприятии поясняют, что впервые при плавке стали внедрили метод частичного восстановления хрома в печи. Оборудование для непрерывной разливки стали дополнено установкой электромагнитного перемешивания металла. Новая технология открывает большие перспективы для производства продукции из нержавеющих марок стали.

ИСТОЧНИКОфициальный портал администрации Волгоградской области
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