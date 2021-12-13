В Волгограде на автобусный маршрут №2 выйдет больше транспорта. На данный момент МУП ВПАТП-7 завершает подготовку поступившего от ГУП «Мосгортранс» автотранспорта большой вместимости к выпуску на городские линии.

Как сообщает РИАЦ, усиленный опорный маршрут № 2 заменит в южной части города автобус № 95, который с 1 января будет работать в границах «Пoс.ГЭС – Тулака». В отличие от 95-го маршрут № 2 соединяет с Центральным районом весь юг Волгограда, включая Красноармейский район. Специалисты муниципального предприятия провели комплексную проверку технического состояния прибывших автобусов, а также их пoдготовку к работе в зимний период: замену масла и иных расходных материалов, отладку обогревающих устройств и т.д. Также с учетом увеличивающегося ежедневного выпуска подвижного состава на обслуживаемые прeдприятием линии подготовлен дополнительный водительский состав.

Жители южных районов Волгограда по-прежнему смогут пользоваться прямым маршрутом до центра города. Усиление маршрута № 2 будет проходить поэтапно, и в итоге в январе 2022 года в пиковые часы интервал на маршруте составит всего 6 минут.