В Волгоградском областном краеведческом музее проведут культурно-развлекательную программу «Мастерская Новогодних фантазий», в рамках которой состоится увлекательный мастер-класс.

Как сообщает пресс-служба музея, во время мастер-класса любой желающий сможет окунуться в праздничную новогоднюю атмосферу и сделать своими руками для себя и близких настоящий подарок: зимнюю композицию из гипса, елочное украшение, снежный шар, светящегося снеговика и многое другое.

Участники мастер-класса кроме праздничного настроения, познакомятся с различными технологиями изготовления новогодних украшений, проявят свою творческую фантазию и создадут уникальный подарок.

Мероприятие будет проходить 4 декабря с 10:00 до 17:00.

Необходима предварительная запись по телефонам. Соблюдается масочный режим. Запись и справки по телефонам: (8442) 38–84-39, (8442) 38-84-37.