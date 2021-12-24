На котельной 412, обеспечивающей теплом и горячей водой ряд потребителей Тракторозаводского района, увеличилась подпитка системы, что свидетельствует о наличии повреждения на участке сети, запитанной от данного объекта.

Концессии теплоснабжения оперативно приступили к обследованию трубопроводов, до выявления поврежденного участка теплоснабжение потребителей осуществляется на пониженных параметрах.

После локализации технологического нарушения на фрагменте сети начнутся восстановительные работы, параметры подачи ресурса на котельной будут нормализованы.

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