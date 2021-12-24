Бригады тепловых сетей завершили откачку теплоносителя из камеры и приступили к устранению технологического нарушения. На время проведения работ подача теплоносители приостановлена в ряде домов, расположенных в непосредственной близи от котельной, основная часть потребителей запитана в ходе переключений и получает тепло по резервной схеме.

Магистральный теплопровод, расположенный по ул. Богомольца, был проложен более 50 лет назад, в период строительства микрорайона Спартановка и за время эксплуатации пришел в изношенное состояние.

В 2020 году в рамках инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» уже заменили 130 метров ветхой теплотрассы диаметром 500 мм от тепловой камеры №3 до камеры №4. Сейчас специалисты выявили повреждение на участке, расположенном десятках метрах от уже обновленных коммуникаций, на отрезке от камеры №3 до камеры №2. Этот участок планировалось заменить по инвестиционной программе в будущем периоде.

Напомним, сегодня, 24 декабря, на котельной № 412, обеспечивающей теплом и горячей водой ряд потребителей Тракторозаводского района, увеличилась подпитка системы, что свидетельствует о наличии повреждения на участке сети, запитанной от данного объекта. Концессии теплоснабжения оперативно приступили к обследованию трубопроводов, до локализации поврежденного участка теплоснабжение потребителей осуществлялось на пониженных параметрах.