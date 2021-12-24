Бригады концессии теплоснабжения локализовали поврежденный участок тепловой сети, подающей ресурс от котельной № 412 в Тракторозаводском районе.

В связи с тем, что для устранения технологического нарушения потребуется временная приостановка теплоснабжения, специалисты провели оперативные подключения, запитав основную часть потребителей котельной по резервным схемам. Таким образом, на время проведения восстановительных работ подача теплоносители приостанавливается в ряд домов, расположенных в непосредственной близи от котельной.

В настоящее время ведутся работы по откачке теплоносителя из тепловой камеры. Все необходимые мероприятия по ликвидации течи будут продолжаться без перерыва, до полного устранения и восстановления подачи ресурса по основной схеме теплоснабжения.

Напомним, сегодня, 24 декабря, на котельной № 412, обеспечивающей теплом и горячей водой ряд потребителей Тракторозаводского района, увеличилась подпитка системы, что свидетельствует о наличии повреждения на участке сети, запитанной от данного объекта. Концессии теплоснабжения оперативно приступили к обследованию трубопроводов, до локализации поврежденного участка теплоснабжение потребителей осуществлялось на пониженных параметрах.