В декабре жители Волгограда смогут оплатить услуги за водо- и теплоснабжения по авансовому счёту. В 10-х числах абоненты концессий водо- и теплоснабжения получат счёт, который позволит грамотно распределить финансовую нагрузку и сократить платежи после новогодних праздников. Если оплатить счёт до 22 декабря – платёж будет учтен в платёжном документе за декабрь, который жители Волгограда получат в новогодние праздники.

Концессии предлагают разделить оплату за декабрь на две части. По желанию первую часть по авансовому счёту можно оплатить еще до Нового года (до 22 декабря), такая оплата будет учтена в квитанции, которую жители получат в январе, и сумма необходимой оплаты коммунальных услуг за декабрь сократится на размер произведённого авансового платежа.

Оплата авансового счёта за декабрь не обязательна и потребители могут дождаться платёжки за декабрь, чтобы произвести полную оплату.

У авансового счёта есть ряд преимуществ, его оплата позволит:

— разбить общую сумму платежа за декабрь, чтобы спланировать свой бюджет на новогодние праздники;

— заранее решить вопрос с оплатой коммунальных услуг;

— заплатить в январе лишь небольшую часть платежа, которая останется после оплаты авансового счета.

Оплатить «коммуналку» удобно прямо из дома на сайте, в личном кабинете или в мобильном приложении АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК». Также, напоминаем о способах оплаты без комиссии:

В интернет-банке или мобильном приложении «СберБанк Онлайн», в устройствах самообслуживания СберБанка и с помощью услуги «Автоплатеж» В постаматах на участках АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК г. Волгограда». Адреса и режимы работы указаны на сайте ivc34.ru и на обратной стороне платежных документов. В отделениях МФЦ Волгограда В кассах ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения» по ул. Пархоменко, 47а.

Предприятия отрасли жизнеобеспечения предоставляют коммунальные услуги в полном объеме не зависимо от ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции. Оказанные жилищно-коммунальные услуги необходимо оплачивать, это обязанность, установленная законом.