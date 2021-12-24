Ранним утром «Концессии водоснабжения» восстановили целостность трубопровода холодного водоснабжения по адресу пр. Ленина, 46. К утру подача холодной и горячей воды потребителям была возобновлена. В настоящее время на участке ведутся работы по благоустройству.

В устранении течи были задействованы две аварийно-восстановительные бригады и специальная техника: большой и малый экскаваторы, два самосвала, трактор-откачка и каналопромывочная машина. Проведение работ осложнялось тем, что поврежденный участок водовода расположен вблизи от жилых домов, в связи с чем земляные работы выполнялись с максимальной осторожностью.

В течение дня будет произведена обратная засыпка котлована и проведено восстановление благоустройства.

Напомним, технологическое нарушение на сети произошло накануне вечером. По предварительной информации, причиной стал резкий перепад температуры атмосферного воздуха, повлекший за собой изменения линейных размеров профиля трубы.

Теплоснабжение всех объектов все это время осуществлялось в штатном режиме.