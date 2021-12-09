Жители региона могут обратиться на прямую линию по вопросам антикоррупционного просвещения, которую проводит комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Как сообщают в комитете, на прямую линию по любым антикоррупционным вопросам, находящимся в компетенции Облкомприроды, можно обращаться по телефону 8(8442) 35-31-19 с 13:00 до 17:00 часов.

Напомним, Международный день борьбы с коррупцией проводится ежегодно по инициативе Организации Объединенных Наций. В этот день в 2003 году была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции, принятая Генеральной ассамблеей ООН 1 ноября 2003 года. Россия в числе первых стран подписала Конвенцию и ратифицировала ее Федеральным законом от 8 марта 2006 года № 40-ФЗ.