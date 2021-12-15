Предприятия региона продолжают модернизировать производство и осваивать выпуск новой продукции. Так, благодаря господдержки Камышинский крановый завод приступил к разработке и освоению выпуска новой продукции, на эти цели в 2021 году было направлено более 43 млн рублей.

По данным областной администрации, начиная с 2019 года предприятие привлекло более 88 млн рублей федеральных субсидий. В том числе в этом году завод прошел конкурсный отбор Минпромторга России, получив помощь на проведение опытно-конструкторских работ для разработки технологии выпуска гидроцилиндров, а также компенсацию предоставленной покупателям скидки при продаже техники. Обновлённое предприятие получает заказы, выпускает новые виды машин для различных отраслей экономики и нужд Минобороны России.

Так, в 2020 году коллектив освоил выпуск четырёх новых автокранов грузоподъемностью 25 тонн; в 2021-м — выпуск еще пяти новых автокранов (в том числе грузоподъёмностью 32 тонны и 25 тонн с лицензированной рабочей платформой, способной поднять человека на высоту 33 м). Кроме того, в текущем году завод приступил к производству новой модели автокрана грузоподъёмностью 50 тонн и длиной стрелы 34 м. Также предприятие участвует в опытно-конструкторских разработках по модернизации землеройной машины для нужд Минобороны РФ, проводит работы по глубокой модернизации универсальной сваебойной машины с пересадкой на базовое шасси КАМАЗ.

Как отметил генеральный директор Камышинского кранового завода Антон Ступаков: «В этом году мы показали рост практически в два раза и по производству, и по реализации продукции. В 2022-м планируем порядка 240 машин выпустить, освоить серийное производство 50-тонного крана. Также будет расширяться линейка 25-тонных машин: с января приступим к серийному производству кранов с 28-метровой стрелой. Чтобы выйти на эти объемы, продолжим приобретать новое и модернизировать существующее оборудование, будем обновлять инфраструктуру в цехах».